Tohle je nový koncept skládacího smartphonu od Xiaomi. Dočká se realizace?

Xiaomi zatím smartphone s ohebným displejem nepředstavil. Firma, která se rozhodně nebojí inovací, už má v portfoliu například futuristický model Mi Mix Alpha s obvodovým displejem obepínajícím takřka celé tělo, ale na model s flexibilním displejem se zatím stále připravuje. Takhle by mohlo vypadat podle patentových návrhů zveřejněných nizozemským portálem LetsGoDigital.org jedno z dalších řešení.



Nový typ rolovací konstrukce podle patentových návrhů Xiaomi (Zdroj: LetsGoDigital.org)

Zatímco dřívější koncept počítal s ohýbáním displeje rovnou ve dvou místech pomocí kloubů, zde by mělo jít o rolovací panel, jehož ohbí bude skryto v nepřístupné hraně telefonu, čímž by se mělo minimalizovat poškození. Plocha panelu se bude ze základního stavu natahovat potažením do strany, přičemž dojde zhruba ke zdvojnásobení plochy. Řešení by to bylo jistě zajímavé, ale zda Xiaomi opravdu telefon tohoto typu vyrobí, je zatím předběžné spekulovat.