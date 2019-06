Tohle je průlom. První česká pojišťovna zapojuje do svých služeb chytré hodinky

Ta myšlenka je jednoduchá – zdravotní pojišťovna investuje do moderních technologií, motivuje své klienty k používání nositelné elektroniky, která dlouhodobě měří jejich fyziologické hodnoty. Pojišťovna data analyzuje, dokáže identifikovat zdravotní problém a vyřešit jej ještě než propukne v plné vážnosti.

Výsledek je prostý – klient dostává lepší zdravotní péči, pojišťovna má menší náklady na zdravotní péči, protože preventivní prohlídka a nasazení léků je výrazně levnější než následné operace a hospitalizace. Nemusí to zafungovat pokaždé a pro každého klienta, ale statisticky ano. Resp. mělo by. Jde o relativně nový model, a tak pojišťovny teprve opatrně sbírají data a vytváří si unikátní know-how.

Poprvé jsme o kombinaci nositelností a pojišťovny psali koncem roku 2014, kdy americká Oscar Insurance rozdávala svým klientům fitness náramky a motivovala je ke zvýšené fyzické aktivitě – zjednodušeně čím víc chodili, tím levnější měli pojištění, protože statisticky vzato aktivnější klient rovná se zdravější klient s nižšími náklady pro pojišťovnu.

Teď se poprvé podobný způsob uvažování dostává také do Česka. „Jsem rád, že je OZP první zdravotní pojišťovna, která udělala z nositelné elektroniky standardní součást rutinní péče o klienty v oblasti zdravotní prevence. Předpokládám, že právě tímto směrem, tedy směrem rozsáhlejšího využívání nositelné elektroniky, se bude zdravotnictví stále intenzivněji ubírat,“ říká Radovan Kouřil, generální ředitel OZP.

Zatím jen Apple Watch

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP, podrobněji níže po čarou) zapojuje běžně dostupnou nositelnou elektroniku do denní péče o své klienty. Zajistí online vyhodnocení záznamu EKG z chytrých hodinek atestovaným kardiologem. A pokud lékař z partnerského MDT – Mezinárodního centra pro telemedicínu (opět podrobněji pod čarou) objeví v křivce EKG zdravotní problém, může se klient obrátit na Asistenta zdraví OZP, který mu vše vysvětlí, doporučí návštěvu praktika, a poté mu pomůže najít kardiologa a rovnou ho k lékaři i objedná.

EKG je vyhodnocené do 24 hodin po odeslání (zkušenost prvních klientů však říká, že se výsledek vrací třeba už po půl hodině), službu můžou využívat exkluzivně jen klienti OZP.

Systém zatím funguje výhradně s Apple Watch, které mají příslušnou certifikaci platnou i pro Českou republiku, nicméně OZP počítá s tím, že jakmile to bude možné, rozšíří možnost vyhodnocení EKG i na elektroniku spolupracující s Androidem. Pojišťovna (zatím?) nijak nedotuje nákup Apple Watch, benefitem pro klienta je bezplatná analýza odeslaných dat v Mezinárodním centru pro telemedicínu (zdarma až pětkrát měsíčně).

Jak to funguje

Klient zaznamená EKG na chytrých hodinkách Telefon zobrazí upozornění na nový záznam EKG V aplikaci Zdraví zvolí Export pro lékaře V aplikaci mVitakarta vybere Asistenční službu OZP Zadá Medicínský požadavek a přiloží záznam EKG Šifrovaný záznam dorazí do Mezinárodního centra pro telemedicínu Atestovaný kardiolog záznam vyhodnotí Klient obdrží nejdéle do 24 hod vyhodnoce-ní záznamu lékařem Při zdravotním problému Asistent zdraví poradí a po návštěvě praktika vyhledá a objedná ke kardiologovi.

Prostředníkem mezi Apple Watch a Mezinárodním centrem pro telemedicínu je aplikace mVitakarta od OZP (Apple iOS/Android/web), která nabízí řadu pokročilých medicínských funkcí. Vedle vyhodnocování EKG je to také robotická detekce potenciálně nevhodných kombinací léků. Tu appka zvládá automaticky díky napojení na interní informační systém pojišťovny pro evidenci plateb za léky vydané na předpis (volně prodejné léky lze přidat ručně).

Dále aplikace umožňuje bezpečně ukládat data z lékařských vyšetření, kontrolovat výdaje na zdravotní péči a platit zdravotní pojištění. Jejím prostřednictvím si také klienti OZP nechávají proplatit příspěvky z Fondu prevence, kdy stačí pouze vyfotit doklad o zaplacení benefitu (např. očkování, permanentky do bazénu, účtenky za brýle). V appce lze také hodnotit lékaře v nemedicínských parametrech, jako je kvalita komunikace lékaře a sestry nebo prostředí ordinace a čekárny. Hodnocení jsou pak veřejně dostupná na atlasdoktoru.cz.

Jaké zdravotní problémy zvládne systém detekovat

OZP především varuje, že záznam EKG není schopný vyhodnotit nebo dokonce předpovědět srdeční infarkt a v žádném případě nenahrazuje zdravotnickou záchrannou službu. Umí ale upozornit na nepravidelný srdeční tep, arytmie.

„Některé druhy srdečních arytmií jsou poměrně obtížně detekovatelné. Pacient může pociťovat chvilkové obtíže, které ale zpočátku rychle odezní, a tak jim nevěnuje pozornost. Tento typ medicínských problémů nemusí zachytit ani dlouhodobější sledování pomocí EKG Holteru, protože epizoda nemusí přijít právě v den, kdy má pacient Holter nasazený. V tom je velká síla nositelné elektroniky, protože pacient stihne zaznamenat ataku choroby a může svůj stav začít řešit s lékařem mnohem dřív, než se nemoc rozvine do dalších stádií,“ vysvětluje Veronika Bulková, ředitelka a majitelka MDT-Medical Data Transfer, Mezinárodní centrum pro telemedicínu.

Oproti standardnímu vícesvodovému záznamu EKG má jednokřivkové EKG z chytrých hodinek omezení, proto nikdy nemůže nahradit návštěvu kardiologa. „Umí nicméně upozornit na některé závažné poruchy srdečního rytmu, zejména na fibrilaci síní. Algoritmus v hodinkách záznam sám analyzuje a zobrazí strojové zhodnocení signálu. Přesto by tento jednoduchý záznam měl zhodnotit zkušený kardiolog, který z něj dokáže vyčíst více, respektive může nesprávný závěr matematického algoritmu opravit. Nicméně to hlavní je, že pokud se člověku podaří pořídit záznam EKG v době občasných subjektivních pocitů srdečních obtíží, může to být cesta k včasnému záchytu potenciálně nebezpečného onemocnění,“ říká Martin Fiala, předseda České asociace pro srdeční rytmus.

Fibrilace síni je nejrozšířenější druh poruchy srdečního rytmu, arytmie. Onemocněním trpí až 3 % populace. Choroba nepředstavuje bezprostřední ohrožení života, snižuje ale výkonnost a kvalitu života a dlouhodobě zvyšuje riziko vzniku mozkové příhody, srdečního selhávání a asi dvojnásobně zvyšuje relativní riziko smrti. Neléčená fibrilace síní vede k dalším změnám srdečního svalu na vazivo a zpětně tak zhoršuje důvody svého vzniku. Zejména v počáteční době, kdy se vyskytuje epizodicky, může být obtížné ji zachytit na běžném EKG nebo kratších EKG Holterech.

MDT-Medical Data Transfer, Mezinárodní centrum pro telemedicínu

MDT-Medical Data Transfer, Mezinárodní centrum pro telemedicínu funguje od roku 2008. Nabízí na českém a slovenském trhu s unikátní služby v oblasti telemonitorace pacientů. Spolupracuje s ním většina českých a slovenských kardiocenter a řada předních českých a slovenských kardiologů se specializací v arytmologii. Celkově již MDT telemedicínským sledováním ošetřilo přes 55 000 pacientů a dalších více než 120.000 offline vyhodnocením. Dohromady lékaři MDT vyhodnotili přes 28,5 milionu EKG záznamů.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Pobočky a kontaktní místa má v téměř 60 místech po celé České republice. OZP poskytuje svým klientům nonstop asistenci díky své službě Asistent zdraví a elektronickou komunikaci, zejména portál VITAKARTA, který umožňuje bezpečně využít služby nabízené OZP bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.

OZP intenzivně rozvíjí využití nových technologií souvisejících s péčí o zdraví. Ať už je to robotická kontrola lékových interakcí jejích klientů, automatická detekce chronických nemocí a následné poskytování rad pojištěncům nebo vyhodnocování EKG z chytrých hodinek atestovaným kardiologem.

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit čistě online během jedné minuty: www.chcidoozp.cz