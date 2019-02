Tohle je silný příběh. Utečenec napsal knihu přes WhatsApp, teď získal slavnou literární cenu

Behrouz Boochani je kurdsko-íránský novinář, filmař a spisovatel. V roce 2013 utekl z Íránu, když vláda zasáhla proti novinářům, zatkla řadu jeho kolegů a prohledala také jeho kancelář. Snažil se uprchnout do Austrálie, ale jeho loď byla zadržena a Boochani putoval do zadržovacího střediska na ostrově Manus (Papua-Nová Guinea), kde je doteď.

Na ostrově po pět let psal knihu „No Friend but the Mountains“ o podmínkách a životě v zadržovacím středisku, o politice, kterou Austrálie aplikuje vůči utečencům. Unikátní je příběh samotný, ale také způsob, jakým došlo k jeho publikaci. Aby Boochani zajistil, že o text nepřijde, postupně jej celý napsal na smartphonu a po jednotlivých částech odesílal příteli Omidu Tofighianimu přes WhatsApp. Ten text kompletoval, překládal z farsi do angličtiny a nakonec se postaral o publikaci knihy.

Vyvrcholením celého příběhu je dvojité ocenění Victorian Premier's Literary Awards z minulého týdne. Jde o nejvyšší australské literární ocenění, Boochaniho kniha vyhrála kategorii Non-Fiction (prize money 25 tisíc australských dolarů) a také cenu pro absolutního vítěze s honorářem sto tisíc dolarů.

Autor osobně pochopitelně nemohl přijít cenu převzít, ale opět přes svého překladatele Tofighian doručil video-vzkaz, ve kterém Boochani řekl: „Vždycky jsem říkal, že věřím ve slova a literaturu. Věřím, že literatura má potenciál udělat změnu a zpochybnit mocenské struktury. Literatura má moc dát nám svobodu.“

Zajímavé je i to, že na cenu mají obvykle nárok pouze autoři s australským občanstvím. V případě Behrouza Boochaniho však porota udělala výjimku, protože jeho příběh považuje za australský příběh.

Zdroj: The Wheeler Centre