Tohle jsou nejlepší alternativy za TikTok. Přejděte dřív, než bude pozdě

Dubsmash je už starší aplikace, která je však stále velice populární. Hlavní důraz je zde kladen na vytvoření videa, které by mělo jít spolu s již existujícím zvukovým doprovodem. Také proto je zde přítomna synchronizace rtů, což je tou nejzásadnější funkcí titulu. Ano, samozřejmě právě to má i TikTok, a teď už víte, u koho se pro tuto funkci inspiroval.

Zásadním neduhem Funimate je však to, že ne všechny možnosti jsou dostupné zdarma. Mnoho z nich totiž spadá mezi placené, takže budete-li chtít využít plného potenciálu, je třeba počítat s předplatným (základ je za 65 Kč týdně) nebo In-App nákupy. Co se ceny týče, je jejich rozsah opravdu široký – od 95 Kč po 2 000 Kč za položku/balík. Podstoupení nákupu také odstraní reklamy a vodoznak.

Další v řadě

TikTok uspěl i díky tomu, že kombinuje všechny podobné aplikace do jedné a každý uživatel si v něm může najít to své. 100% alternativa tedy neexistuje, což ale neznamená, že časem nepřijde. Přidat funkce nějaké aplikace do jiné je totiž možná to nejmenší. Podobnou situaci jsme viděli např. s Příběhy Snapchatu, které se na Instagramu a Facebooku staly hitem.

Ostatně i tyto sítě, tedy Snapchat (zdarma pro Android a iOS), Instagram (zdarma pro Android a iOS) a Facebook (zdarma pro Android a iOS) mohou být TikToku účinnými alternativy. Stačí vědět, jak je uchopit, a hlavně si v nich získat své publikum. Pokud jej pak máte, tak je vlastně už jedno, v jaké sociální síti to je.