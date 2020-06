Tohle pobaví. Hádejte, proč ve Waze slaví Den Tima Cooka

Otevřený dopis Tima Cooka z roku 2012:

Všem našim zákazníkům,

Ve společnosti Apple se snažíme vyrábět produkty světové kvality, které poskytují našim zákazníkům co nejlepší uživatelskou zkušenost. S uvedením našich nových Apple Map jsme minulý týden nedosáhli tohoto závazku. Je nám nesmírně líto frustrace u našich zákazníků, děláme vše, co je v našich silách, abychom Mapy vylepšili.



Mapy jsme původně spustili s první verzí systému iOS. V průběhu času jsme chtěli poskytnout našim zákazníkům vylepšené mapy, včetně funkcí, jako turn-by-turn navigace, integrace hlasových funkcí, nasnímaných a vektorových mapy. Abychom to mohli udělat, museli jsme od základů vytvořit novou verzi Apple Map.



Existuje již více než 100 milionů iOS zařízení, které používají nové Apple Mapy, další zařízení přibývají doslova každým dnem. Během jednoho týdne uživatelé iOS s novými Apple Mapami hledali již téměř půl miliardy adres. Čím více našich zákazníků využívá naše Mapy, tím lépe budou fungovat, a velice si vážíme veškeré zpětné vazby, kterou jsme od vás obdrželi.



A zatímco zlepšujeme naše Mapy, můžete vyzkoušet alternativy z App Storu, jako jsou Bing mapy, MapQuest a Waze, nebo použít webové Google či Nokia mapy, u nichž si můžete odkaz na webovou aplikaci uložit jako ikonu na domovskou obrazovku.

Všechno, co děláme v Apple, je zaměřeno na to, aby byly naše produkty nejlepší na světě. Víme, že to od nás očekáváte, budeme tedy na mapách nepřetržitě pracovat, dokud nebudou mít stejně vysoký standard.

Tim Cook

CEO, Apple