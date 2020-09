Tohle studium vás bude bavit. Aplikace Mooveez vás naučí cizí jazyk při sledování filmů

Mooveez (zdarma pro Android a iOS) je aplikace na procvičování cizích jazyků. Takových je spousta, ale tahle na to jde přes filmy. Učebnice jsou sice mocné, ale častější kontakt s cizím jazykem znamená jeho rychlejší zažití. Sledování filmů, seriálů a pohádek v původním znění napomáhá v získávání pasivní slovní zásoby a schopnosti využívat správné fráze ve správných situacích.

Na úvod vyberete jazyk. Aplikace je rozdělená do záložek, ve kterých najdete přehled své aktivity, seznam dostupných filmů, kartičky vytvořené z konverzací a dosažené úspěchy. Skvělé je, že obsah můžete filtrovat dle obtížnosti a lze jej i stáhnout do zařízení, pokud se chcete vzdělávat na cestách. 14 dní používání aplikace máte zdarma, dále je to za předplatné.