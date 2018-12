Toshiba má další realitu. Tahle je asistovaná a pomůže ve firmách

V mobilním odvětví se nejčastěji skloňuje rozšířená a virtuální realita, u počítačů se zase rozšiřuje realita mixovaná. V businessovém segmentu se však brzy rozjede ve velkém tzv. „asistovaná realita“. A zatímco rozšířená do skutečného světa zařazuje virtuální objekty a ta virtuální si úplně vymýšlí, asistovaná realita vychází ze skutečného prostředí, v němž uživatelům nabídne bohaté možností softwarové či vzdálené asistence. A právě toto řešení v ČR brzy spustí Toshiba.

Základem jsou monokulární brýle AR 100 vybavené kamerou a displejem, které jsou kabelem spojeny s minipočítačem dynaEdge DE. Ten má pracovník umístěný za pasem, a je využíván pro spojení s okolním světem. V miniaturním počítači běží operační systém Windows 10 Pro, který je poháněn procesorem Core m7 vPro. Dodavatelem základních softwarových nadstaveb, které jsou připraveny na začlenění do stávajících podnikových systémů, je společnost Ubimax.

Takto vypadá asistovaná realita v podání Toshiby:

Základním pilířem asistované reality je „edge computing“, tedy proces zpracování dat „na okraji sítě“. Při naskladňování nového zboží tak bude stačit položky vybrat pohledem, software pak obrazová data pomocí OCR zpracuje do kódu zboží a do systému vyšle informaci o naskladnění. Servisní technici v terénu mohou např. požádat o vzdálenou asistenci odpovědných pracovníků, kteří uvidí díky brýlím přesně to, co technik. A to, jak ve formě videa, tak v podobě fotografií. Samotné pokyny „co a jak“ se technikovi zobrazí na miniaturním displeji, např. servisní plány potřebných součástek.

Detaily k brýlím Toshiba AR 100 pro asistovanou realitu:

Celý segment je sice zatím v plenkách, jeho rychlý nárust se však očekává spolu se spuštěním sítí páté generace. Profitovat by z něj měl zejména logistický průmysl, různá výrobní odvětví či údržba. Cenu sady pro asistovanou realitu Toshiba zatím neoznámila.