Total War: Elysium. Strategická karetní hra přináší svěží vítr a historický kontext

Ve světě digitální karetních her, v němž v současnosti dominuje Hearthstone a ještě letos mu bude na mobilech a tabletech konkurovat MTG: Arena, je těžké prorazit s něčím novým. Pokud ale vezmete herní základ z Hearthstone, přidáte k němu dvě linie bojovníků z Gwentu, spoustu klíčových slov inspirovaných hrou Legends of Runeterra a přidáte špetku historie, vznikne nová hra Total War: Elysium, kterou má pod patronátem SEGA. Hra běží v uzavřené betaverzi, a protože jsme si již již mohli vyzkoušet, máme pro vás první dojmy z hraní.

Elysium se profiluje jako strategická CCG hra, u které není kladen až tak velký důraz na náhodu jako u jiných her. Jistě, líznutí správné kartičky náhoda je, ale můžete ji jít naproti. Stejně jako v Hearthstone získáváte každé kolo automaticky jeden zdroj (variace many), za nějž vykládáte do herního pole jednotky a herní akce. Strategický prvek je však jasný již od začátku, balíček karet vám postupně roste, a první den můžete vybrat devět, které mají ve vašem balíčku nejmenší cenu, aby vám drahé karty nezabíraly místo v ruce. Každý nový den si do balíčku přidáte další karty „podpory“, nyní už podstatně silnější.

Představení karetní hry Total War: Elysium:

Samotný herní plán je rozdělen na dvě linie. Ta přední se bije v přímém boji, zatímco ze zadní můžete na dálku ostřelovat přední linii soupeře. V zadních řadách stojí i váš generál, pokud klesne jeho zdraví na nulu, prohráli jste. Generála tak musíte chránit...a nebo vlastně nemusíte. Můžete ho poslat do první linie, a pokud schytá větší ránu, lze jej posunout vzad a před něj nasadit spoustu jednotek. Ale i když je schován, vyhráno nemáte. Kavalérie dokáže útočit i na kraje zadní řady, takže prakticky nikdy nejste v bezpečí. A pokud chcete, můžete trebuchét vyvézt až do přední linie s drobnou podporou pěchoty, abyste přímo dostřelili na nepřátelského generála...

Pokud máte rádi historii, zaujme vás tato hra dvojnásob, nečekejte žádné profláknuté potvory z fantasy světa. Místo vampýrů, druidů, bazilišků a zombíků rekrutujete to bitvy mušketýry, lukostřelce, polské legionáře, kavalérii či dokonce lodě, palisády nebo kamenné zdi. A mezi slavnými vojevůdci najdete známá jméno, jako je např. Napoleon, Agamemmnon nebo Marie Antoinetta.

Graficky povedená digitální karetní hra zatím doplácí na systém monetizace. Hraním získáváte zlaťáky, vše potřebné ale kupujte za prémiovou měnu - ametysty. Pokud chcete pořídit vzácné karty s legendárními kartami a nové generály, nevyhnete se platbě skutečnými penězi. Hra je sice stále v betaverzi a leccos se ještě může změnit, aktuálně se však bavíme o mechanismu „Pay to Win“, protože za zlaťáky z questů si pořídíte jen obyčejné kartičky ze dvou nejnižších rarit. Pokud si hru chcete vyzkoušet, můžete si na Google Play zažádat o předběžný přístup.