Toto je 59 nových emoji pro rok 2019. Myslí na páry stejného pohlaví i zdravotně postižené

Konsorcium Unicode představilo Emoji 12.0 a sadu 59 nových emotikonů. Přesněji 230, pokud počítáme, že spousta z nich je dostupná pro různá pohlaví či barvy pleti. Kompletní seznam si můžete prohlédnout zde.

Novinky se zaměřují na zdravotně postižené. Své emoji dostanou i nevidomí, či vozíčkáři. Se zdravím souvisí i další emotikony jako vozík, slepecká hůl, náplast, ale dostalo se i na vodícího psa. Myslelo se ale i na další zvířata jako je plameňák, skunk či orangutan. Nové emoji jsou také více vyvážená s ohledem na páry. Nabízí teď všemožné kombinace párů nehledě na barvu pleti či pohlaví.

Mimo to sem přibyly i další emoji jako plavky, potápecí výbava, či různá jídla jako wafle, máslo nebo falafel. Samozřejmě standardizace nových emoji, neznamená, že je budete moci hned využívat. K uživatelům se dostanou, až je do svých systémů implementují samotné firmy. To může být ovšem klidně až na podzim s novým Androidem a iOS.