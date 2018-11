Toto je připravovaná Nokia 8.1 v celé své kráse včetně základních specifikací

Už jen necelý týden zbývá do očekávaného představení Nokie 8.1, již teď však o telefonu víme téměř vše. HMD si neuhlídalo velký informační únik, do něhož byly zařazeny tiskové materiály, které prozradily základní hardwarové specifikace. Není tedy pochyb o tom, že Nokia 8.1 bude v prvé řadě globální variantou Nokie X7, jejíž dostupnost je omezena pouze na čínský trh.

Smartphone s kódovým označením Phoenix na čelní straně nabídne vykousnutý 6,12" displej s rozlišením 2 246 × 1 080 pix, v jehož výřezu je umístěn reproduktor, doplňková čidla a 20Mpx selfie. Pro strojové zkrášlení selfíček se do hry dostane i umělá inteligence. Na úzké boční rámečky navazuje poměrně široká brada. Na zadní straně zase čekejme duální fotoaparát s optikou ZEISS (12 + 13 Mpx), pod nevyměnitelným zadním skleněným krytem je připravena 3 400mAh baterie.

Nokia 8.1 bude globální variantou čínské Nokie X7:

Výkon telefonu dodá Snapdragon 710, který může být napárován se 4 nebo 6GB operační pamětí. Výběr budete mít i co do volby úložiště - 64 nebo 128 GB ještě doplníte microSD kartou. V telefonu, který je zařazen do programu Android One, poběží Android 9.0 Pie. Oficiální představení Nokie 8.1 by se mělo odehrát 5. prosince v Dubaji a to spolu se dvěma dalšími smartphone, do prodeje se má nový model dostat ještě v předvánočním období.

Zdroj Nokiapoweruser