TP-Link nabízí mobilní routery, s jejichž pomocí vytvoříte z LTE domácí Wi-Fi síť

Zakoupili jste si předplacenou Twist kartu, abyste na ní přes prázdniny vyzkoušeli neomezená mobilní data T-Mobilu a přemýšlíte, jak je nasdílet mezi co nejvíce domácích zařízení? Ne každý tablet umí LTE a kupovat SIM kartu do každého mobilu v rodině je nepraktické. Stejně tak ne každý má doma nevyužitý smartphone, který by posloužil jako LTE modem pro tethering.

K tomuto účelu existují specializovaná zařízení, říká se jim mobilní LTE routery. Jejich cena začíná zhruba na tisícovce a úkolem je šířit LTE signál přijímaný na vloženou SIM kartu pomocí Wi-Fi na další zařízení v domácnosti. Většinou se jich k takovému mobilnímu routeru může připojit až 10, pokročilejší routery zvládají duální pásmo Wi-Fi (2,4 a 5 GHz).

Některé vybavenější modely obsahují i malý informační displej nebo slot na paměťovou kartu, která může posloužit jako záloha dat sdílených mezi několika zařízeními. Většina LTE routerů je mobilních – obsahuje vestavěnou baterii a tím pádem je možné využívat sdílených dat i při cestách autem nebo ve vlaku. Správa samotného routeru obvykle probíhá pomocí aplikace ve smartphonu.

Hned několik modelů má v nabídce i čínská značka TP-Link (viz galerie).