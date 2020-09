Tradice pokračuje. Sony přidá k nové Xperii 5 II bezdrátová sluchátka za 6 tisíc jako dárek

Nedávno oznámená Sony Xperia 5 II zná datum startu prodeje v Česku. Kompaktnější vlajkový smartphone japonské značky se začne prodávat 15. října za 24 990 Kč, na výběr bude modrá nebo černá barva telefonu. Do té doby lze telefon předobjednávat a Sony si i tentokrát připravilo velmi atraktivní akci pro nejrychlejší zájemce.

Pokud si Xperii 5 II objednáte od 28. září u vybraných autorizovaných prodejců (Sony center – Elvia Pro a Ellex gk, Mobil Pohotovost, Alza, Electro World, CZC, HP Tronic, Hura Mobil, Mall, TS Bohemia a v síti prodejen Space), získáte k ní zcela bezdrátová sluchátka Sony WF-1000XM3 v hodnotě zhruba šesti tisíc korun jako dárek. Zájemci by si měli pospíšit, akce totiž platí pouze do vyprodání zásob, nejpozději však do 15. října.

Xperia 5 II je kompaktnější variantou nejvyššího modelu Sony Xperia 1 II. Obsahuje stejný procesor Snapdragon 865, baterii s kapacitou 4 000 mAh i trojitý fotoaparát v sestavení 12 + 12 + 12 Mpx. OLED displej se rozprostírá na kratší úhlopříčce 6,1 palce a stačí mu Full HD+ rozlišení. Telefon je odolný proti vodě a prachu (IP65/68) a dodává se s pamětí 8 + 128 GB, funkcí Dual SIM a podporou 5G. Oželet musíme bezdrátové dobíjení.

WF-1000XM3 jsou dosud nejvyšší model zcela bezdrátových sluchátek, které Sony představilo minulý rok. Obsahují pokročilou technologii aktivního potlačení hluku, která bývá počítána mezi nejúčinnější na trhu. Sluchátka vynikají dobrou výdrží baterie a excelentním podáním zvuku (recenze na AVmania.cz). Menší nevýhodou je snad jen nemožnost ovládat hlasitost přímo na sluchátkách a chybějící podpora kodeku aptX.