Tradiční průšvih v netradičním podání. Apple tweetuje z Androidu

Youtuber Marques Brownlee si všiml zajímavého detailu. Na oficiálním účtu Apple Music se objevil tweet poslaný z Androidu. Jistě, technicky to možné je, tato hudební platforma funguje i na Androidu, stejně bychom ale čekali, že v Applu budou přece jen používat spíše iPhony.

Never thought I'd see the day 🧐 pic.twitter.com/hpubXoIFCX