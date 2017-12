Trh nositelností se do pěti let zdvojnásobí. Nejrychleji porostou chytrá sluchátka a oblečení

Před koncem roku přicházejí analytici s tradičními prognózami ohledně vývoje trhu během několika příštích let. Nejnovější studie IDC se týká trhu nositelného příslušenství, kam agentura jmenovitě řadí trackovací náramky, základní i chytré hodinky, oblečení a chytré brýle. V letošním roce se globálně prodá celkem 113 milionů těchto zařízení.

Trh nositelností je ale poměrně mladý, a tak se dá očekávat jeho růst v nejbližších několika letech. Prognóza IDC tento trend potvrzuje a uvádí odhad zhruba dvojnásobku prodaných chytrých nositelností v roce 2021. Zatímco letos si největší kus koláče utrhnou trackovací náramky (až 40 % trhu), za pět let budou mít převahu základní i chytré hodinky s operačním systémem.

Kategorie 2017 Odhad distribuce 2017 Tržní podíl 2021 Odhad distribuce 2021 Tržní podíl 2017–2021

Průměrná složená roční míra růstu Náramky 45.0 39.8% 47.7 21.5% 1.5% Základní hodinky 29.9 26.4% 78.0 35.1% 27.1% Chytré hodinky 31.6 27.9% 71.5 32.1% 22.7% Oblečení 2.4 2.1% 11.5 5.2% 48.7% Chytrá sluchátka 1.7 1.5% 10.6 4.8% 58.5% Ostatní 2.7 2.4% 3.0 1.3% 2.9% Celkem 113.2 100.0% 222.3 100.0% 18.4% Zdroj: IDC Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, 20. prosince, 2017

V současnosti nejčastěji pořizované náramky jako Xiaomi Mi Band nebo Fitbit Charge se podle IDC brzy stanou komoditou a zákazníci dají přednost pokročilejším zařízením s více funkcemi. Hodinkám má pomoci i konektivita podporující SIM karty operátorů.

Poměrně novou kategorií se stanou chytrá sluchátka (v současnosti například Sony Xperia Ear), jejichž klasickou hudební funkci doplní hlasový asistent a nejrůznější senzory. Výrazněji by měl narůst i podíl chytrého oblečení (např. Levi's Commuter Jacket), které by do pěti let mělo zahrnout více než desetinu všech prodejů nositelného příslušenství.

