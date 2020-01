Trh s použitými smartphony poroste. Mobily z druhé ruky tvoří zhruba osminu prodejů

Použité mobily z druhé ruky představují nezanedbatelnou část trhu smartphonů a jejich význam do budoucna ještě poroste. Alespoň to předpovídají analytici z výzkumné společnosti IDC. V roce 2018 se podle nich celosvětově prodalo 175 milionů. Za tři roky to má být ovšem skoro dvojnásobek.

Region 2018 Objem distribuce (mil. ks) 2018 Tržní podíl 2023 Objem distribuce – odhad (mil. ks) 2023 Tržní podíl 2018-2023 Složená míra růstu – odhad Severní Amerika 39.0 22.2% 87.2 26.2% 17.4% Ostatní trhy 136.8 77.8% 245.7 73.8% 12.4% Celkem 175.8 100.0% 332.9 100.0% 13.6% Zdroj: IDC

Podle prognózy IDC se má v roce 2023 prodat celosvětově 333 milionů smartphonů z druhé ruky. Nejvýznamnější nadále zůstane severoamerický trh, kde jsou rozšířené speciální programy, které zákazníkům nabízejí repasované smartphony za výrazně výhodnější ceny než u nových modelů. Často se tímto způsobem prodávají například starší generace iPhonů.

V roce 2019 se globálně prodalo zhruba 207 milionů repasovaných nebo použitých zařízení. Na celkovém objemu všech prodaných smartphonů to představuje zhruba 12 % a tento podíl během následujících let poroste. Mnohým uživatelům se totiž vyplatí koupit starší, ale výkonnější model za stejnou cenu, jako by pořídili zbrusu novou střední třídu s výrazně osekanější výbavou.