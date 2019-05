Tři největší technologické pecky, které Google ještě letos pustí mezi lidi

Nemáte dvě hodiny, abyste si pustili celou úterní keynote z Google I/O? Vytáhli jsme tři největší technologické hity a ukážeme vám je bez zbytečného balastu kolem.

Nejvíce na nás zapůsobil Assistant nové generace. Tedy aspoň tak tomu v Googlu říkají. Dosud všechny příkazy putovaly na server, tam se zpracovaly, putovaly zpět a teprve se provedly. To samozřejmě stojí čas. Teď je všechno offline a hned. Demo z tiskovky je opravdu působivé. Ještě tak, kdybychom dostali před rokem slíbenou češtinu...

Úžasná je také technologie Live Captions. Asi všichni znáte diktování, kdy Google dokáže převádět řeč na text. Funguje to docela slušně, možná i vy to používáte jako rychlejší alternativu ke klávesnici. Ale to, co představuje Live Captions je o level výš. Převod je rychlejší, přesnější a opět kompletně offline, všechno se děje v telefonu. Ale teď už nepůjde pouze o diktování textu do zprávy, telefon může chrlit titulky ke spuštěnému videu, nebo pomůže s komunikacím neslyšícím. Live Captions se dostanou do Androidu koncem léta, ale engine samotný si můžete už dnes vyzkoušet v aplikaci Okamžitý přepis.

Těsně před Google I/O měl Samsung odstartovat prodej svého ohebného smartphonu Galaxy Fold, ale skončilo to fiaskem, telefony se začínaly rozpadat po dvou dnech používání. Čekali jsme, že Google zvolí opatrný přístup a tématu se úplně vyhne, ale opak byl pravdou. Oznámená podpora ohebných displejů bylo hned první téma které kolem Androidu zaznělo.

Vlastně nešlo o nic zásadního, Google řekl, že nový Android Q je připravený na novou technologii, že využívá nové možnosti, plynule přechází z malého na velký displej a že ještě letos přijde několik takových telefonů od několika výrobců. Zajímavé informace však zazněly i po tiskovce v zákulisí. V rozhovorech zástupci firmy potvrdili, že i Google pracuje na vlastních skládačkách, projekt běží už několik let. Prý to ale neznamená, že by Google ještě letos něco představil. Zvolí opatrnou taktiku, počká si, jak se nová kategorie rozeběhne, co bude fungovat a co ne. Teprve pak se dočkáme ohebného Pixelu...