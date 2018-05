Trump nařídil záchranu ZTE. Spekuluje se, že tak vlastně dělá službu Applu

Trump nařídil americkému ministerstvu obchodu pomoci čínské společnosti ZTE. Přitom stejná instituce v dubnu zakázala americkým firmám prodávat součástky a software do ZTE. Platí to třeba pro Google a jeho Android, nebo Qualcomm a jeho čipsety, což samo o sobě prakticky znemožňuje výrobu moderního smartphonu. Americké firmy dodávají asi 25 až 30 % součástek pro smartphony a síťové komponenty značky ZTE.

Trumpův krok je podle agentury Reuters ústupkem vůči Pekingu před jednáním obou zemí o vzájemných obchodních sporech. Ta budou pokračovat v týdnu a spekuluje se, že by Čína mohla v protiútoku zastavit prodej produktů značky Apple v Číně. Trumpem rozpoutaná obchodní válka by tak nabrala rozměry, které by neprospěly ani jedné straně.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!