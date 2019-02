Trump obrací v kauze Huawei? USA prý musí vyhrát konkurencí, ne blokací pokročilejších technologií

Trumpova administrativa je strůjcem obchodní války s Čínou, jejíž součástí je i tažení proti firmě Huawei, kterým žijí i česká média. Ještě minulý týden z USA zaznívalo, že kdo spolupracuje s Huawei, automaticky ochladí vztahy s Amerikou. O to více překvapí prezidentovy čerstvé tweety...

„Chci 5G a dokonce 6G ve Spojených státech jak jen to bude možné. Americké firmy se musí zlepšit, jinak zůstanou pozadu. Není důvod, abychom meškali s něčím, co tak samozřejmě znamená budoucnost. Chci, aby Spojené státy vyhrály díky konkurenci, ne blokováním technologií, které jsou momentálně napřed. Musíme být vždycky nejlepší ve všem, co děláme, zvláště když jde o vzrušující svět technologií.“

Interpretace a hledání významu je v Trumpových tweetech občas složité. Můžeme tyto dva chápat jako obrat postoje k firmě Huawei? Co se 5G technologií týče, právě ta od Huawei je považována za nejpokročilejší.

Trumpovi lidé aktuálně ve Washingtonu jednají s čínskou stranou, sám Trump se má v pátek setkat s čínským viceprezidentem Liu He. Hlavním cílem jednání je ukončení obchodní války, v rámci které na sebe dvě globálně nejsilnější ekonomiky uvalily cla v hodnotě mnoha miliard dolarů. Jasno by mělo být před 1. březnem.

