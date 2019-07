Trump vystartoval proti Applu: „Jestli budete Mac Pro vyrábět v Číně, nepočítejte s celními úlevami!“

Donald Trump znovu přesvědčuje, že žije mimo ekonomickou realitu. V minulosti opakovaně vyzýval Apple, aby více začal vyrábět v USA. Apple se však řídí situací na trhu a nedávno jsme psali o tom, že se poslední v USA vyráběný produkt – výkonný počítač Mac Pro – stěhuje do Číny.

Apple situaci dosud nepotvrdil, ani nevyvrátil. Přesto Trump reaguje. A reakce je to typická – odmítavá, amerického výrobce i spotřebitele poškozující a na Twitteru publikovaná. „Apple nebude mít nárok na nižší celní sazbu či na výjimku pro díly k počítačům Mac Pro vyráběné v Číně. Dělejte je v USA a nebudou cla!“

Apple will not be given Tariff waiver, or relief, for Mac Pro parts that are made in China. Make them in the USA, no Tariffs!