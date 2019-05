Trumpovy vrtochy odskáče i populární Honor. O čem se mluvilo na londýnské tiskovce?

Jen si to představte. Jste Huawei, hvězda, jediná firma, která dokáže růst, když celý trh se smartphony klesá, a míříte na post světové jedničky. Na úterý chystáte premiéru vlajkového modelu své dceřiné značky Honor, ale v pondělí se po světě rozeběhnou zprávy o tom, že americké firmy s vámi nesmí spolupracovat. Nemáte software, nemáte hardware.

V takové situaci jsme jeli do Londýna na premiéru Honoru 20 a 20 Pro. Už před odletem jsme věděli, že firma zrušila veškeré domluvené rozhovory. Co na tom, že zrovna my jsme si měli povídat o foťáku s chlapíkem z DxO. Čekali jsme, jak se firma postaví ke složité situaci, která se měnila s každou hodinou.

Nic. Neřekli vůbec nic. Představili dva telefony, jako by se nic nedělo. Až o dva dny později jsme se dozvěděli, že na Honor 20 Pro nemají licenci, takže jej za současné situace patrně nedostanou na trh.

Pojďte se s námi podívat na akci, která možná byla poslední svého druhu. Pojďte se podívat na povedené telefony, které se možná nedostanou ke svým zákazníkům.