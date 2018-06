Trvalo to dva roky. Pokémon Go spouští vyměňování a nové komunitní funkce

Hráči Pokémon Go se konečně dočkali. Koncem týdne do hry přibude očekávaná funkce - vyměňování pokémonů s ostatními hráči. Předlohu sice můžeme vidět v Gameboyové sérii pokémonů, samotný transfer ale bude řešen úplně jinak. V Pokémon Go navíc přibudou funkce založené na „přátelství“. Čím větší úroveň přátel budete mít s daným hráčem, tím výhodnější pro vás výměny pokémonů budou.

Základem jsou čtyři úrovně přátelství - Good, Great, Ultra a Best. U základní úrovně můžete vyměňovat všechny pokémony až na legendární, další úrovně toto omezení zruší a nabídnou bonusy při raidech, pokud budete bojovat bok po boku vašeho kamaráda. A čím větší úroveň přátelství, tím více bonusů. Současně také dochází k postupné redukci stardustu, který musíte při výměně pokémonů investovat. Vy i druhý hráč. Základní cena stardustu se bude odvíjet od vzácnosti pokémona, začínat se má na stovce, v případě legendárních pokémonů a nižší úrovně přátelství je hodnota stardustu nastavena na rovný 1 000 000!

Niantic potřebným stardustem vyřešil možné problémy s alternativními účty, které by ty nejvzácnější pokémony přenášely na jeden účet a ten byl následně zpeněžen třeba Ebay. Jednou denně můžete provést tzv. Special Trade, který se týká legendárních pokémonů, shinny verzí nebo pokémonů, které ještě v pokédexu nemáte. Potřebujete však minimální úroveň přátelství Great Friend. Při přenosu pokémonů se navíc změní jejich IV (Internal Values), takže pokémon může mít jiné vlastnosti než u původního hráče. Čím vyšší úroveň přátelství, tím větší pravděpodobnost, že vyměněný pokémon neztratí na kvalitě, a spíše ji navýší.

Třetí generací to u Pokémon Go rozhodně nekončí:

Přátelům budete moci posílat dárky, které si čas od času vytočíte z Pokéstop. U nich budou určité herní itemy i možnost získat speciální 7km vejce, z něhož se budou líhnout speciální Alolan Verze několika vybraných pokémonů. Změny se do hry Pokémon Go dostanou již koncem tohoto týdne s novou verzí hry, která se objeví na Androidu i na iOS.