Tržní hodnota telefonů po roce klesá o dvě třetiny. Nejlépe cenové erozi odolává Apple

Mobilní telefon, podobně jako třeba automobil, ztrácí tržní hodnotu prakticky okamžitě po uvedení do provozu. Pokud telefon používáte až do okamžiku, kdy přestane fungovat, asi vás to příliš trápit nemusí. Pokud ale máte v plánu nejpozději do roka přejít na jiný model a stávající telefon prodat, zřejmě vás bude zajímat, které značky na hodnotě ztrácejí nejrychleji a které naopak pomaleji.

Statistikou na toto téma se každoročně zabývá britská iniciativa Music Magpie, která zkoumá, jak staré telefony z druhé ruky a za jaké částky se průměrně na trhu prodávají. Do letošního srovnání „Phone Depreciation Report“ zařadila značky, které jsou úspěšně etablované na britském trhu, a jejich vlajkové modely. Nečekejte tedy některé u nás populární zástupce jako například Xiaomi nebo Honor.

Z grafu je patrné, že největší část hodnoty ztratí všechny nové telefony hned první měsíc po nákupu. Rozdíl je poté v tom, že některé značky i následně pokračují v poklesu, jiné už si hodnotu víceméně drží na stejné úrovni, nebo ji dokonce mírně zvyšují. To je hlavně případ Applu. Podle studie přijdou iPhony po půl roce od prodeje zhruba o třetinu tržní hodnoty. U většiny dalších značek je pokles 50 až 60 %. U telefonů Huawei je dokonce pokles hodnoty po 6 měsících více než 80 %, různé modely téže značky na tom ale mohou být rozdílně.

Rok staré zařízení s cenou o 70 % nižší

Obecně řečeno jsou vůči cenové erozi nejodolnější modely od Applu. Výzkum uvádí průměrnou ztrátu hodnoty iPhonů 43 % po jednom a 61 % po dvou letech od nákupu nového zařízení. Jako druhý si nejlépe hodnotu drží Samsung, ale odstup od Applu je značný – to, co Apple ztrácí po dvou letech, má Samsung odepsáno za necelý rok.

Z pohledu prodejce zařízení z druhé ruky má tedy telefon od Applu nejlepší návratnost, i když do něj na začátku bude třeba investovat možná více než do modelů jiných značek. Z pohledu nakupujícího se vyplatí počkat rok od vydání daného modelu, kdy cena u většiny značek (kromě Applu) klesne o dvě třetiny nebo i více, přitom telefon stále ještě není zastaralý.