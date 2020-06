Tuhle tapetu si nestahujte! Android řeší kuriózní chybu, výrobci chystají záplaty

Zní to jako hodně přitažené za vlasy, ale Android řeší hodně kuriózní chybu. Stačí si do telefonu stáhnout „prokletou“ tapetu, po jejímž nastavení se telefon zasekne v nekonečné bootovací smyčce. Často nepomůže ani spuštění telefonu v tzv. Safe módu, ale až kompletní obnovení telefonu do továrního nastavení. Pokud si však dopředu nezálohujete data (např. kontakty, fotky, soubory a další), o vše nenávratně přijdete. Pokud vám někdo obdobný obrázek (viz níže) na smartphone s Androidem pošle, určitě jej NEnastavujte jako tapetu!

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL