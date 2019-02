Tvrdohlavý Apple. Také letošní iPhony prý dostanou pomalou nabíječku a Lightning

Tohle bude napínavé do posledního momentu, až do tiskové konference někdy kolem 10. září 2019. Poté, co loni Apple představil iPady s USB-C, měla většina komentátorů za hotové, že stejný konektor přijde také do iPhonů.

Japonský analytik a blogger Mac Otakara je jiného názoru. Tvrdí, že Apple i nadále zůstane u Lightningu. Z jeho rozhovorů s dodavateli Applu je prý zřejmé i to, že v krabičkách 2019 iPhonů bude stejný 5W adaptér, za který firma schytala kritiku už loni. Zatímco pro konkurenty je rychlá nabíječka otázkou dobrých mravů a dostávají ji i stále levnější modely, Apple odolává a výkonnější adaptéry jsou pouze za tučný příplatek.

V balení prý bude klasický USB-Lightning kabel a sluchátka EarPods rovněž s Lightningem.

Via Macrumors