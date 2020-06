Twitter k textu nahraje i zvukovou zprávu. Nová funkce funguje jen u iOS

Mobilní klient Twitteru se dočkal dalšího vylepšení. Ke krátkým textům můžete nově přidat i hlasovou zprávu. Stačí při psaní nového příspěvku stisknout tlačítko, které se objeví vlevo nad klávesnicí, hned vedle ikonky, přes kterou můžete k Tweetu přidat fotografie z galerie. Hlasová zpráva může mít maximální délku 140 vteřin (aneb dvě minuty a dvacet vteřin), a při čtení příspěvku se přehraje pomocí dedikovaného zvukového přehrávače. Při poslechu přitom můžete nerušeně procházet další příspěvky na Twitteru.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!



Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD