Twitter pozastavil účet Donalda Trumpa. Pokud nesmaže tweety, bude zrušen

Dosluhující americký prezident Donald Trump využívá všechny možné i nemožné možnosti, aby zvrátil potvrzení loňských výsledků prezidentských voleb oběma komorami amerického Kongresu. Trump při vystoupení ve Washingtonu opět označil volby za podvržené, čímž přispěl k eskalaci násilí. Jeho přívrženci vtrhli do Kapitolu a při incidentu několik lidí zemřelo. S podobnou rétorikou Trump pokračuje i na Twitteru, který si ale nenechá nic líbit, a tak Trumpovi na 12 hodin suspendoval přístup k účtu.

Twitter zažádal o odstranění tří tweetů, které odporují pravidlům „Civic Integrity Policy“, která byla přijata v říjnu 2020, když se schylovalo k prezidentským volbám. Trump má aktuálně účet pozastavený a běží mu čas, ve kterém musí tři tweety sám odstranit. Jakmile to udělá, bude mu účet po 12 hodinách opět zpřístupněn, pokud to neučiní, jeho účet zůstane uzamčený.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM