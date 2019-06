Česko konečně vstoupilo do éry neomezeného mobilního internetu. Jak je pěkným zvykem našich operátorů, je to ántré opatrné a s řadou podmínek, ale za postup správným směrem to označit lze. Také si popovídáme o tom, že bezdrátové nabíjení už s námi může být doma, cestou do práce i v práci a ukážeme si pár příkladů od značky Trust.

Také vám přidáme Mobilní pavlač a další Týden mobilně je na světě. Děkujeme, že se díváte.

O čem byla řeč na mobilní pavlači: