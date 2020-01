První Týden mobilně roku 2020 se ohlédne za právě skončenou dekádou. Které technologické trendy nás dostaly k současnému stavu? Co hýbalo s dějinami od roku 2010 do konce roku 2019? Také podíváme do blízké (nebo možná o rok odložené) české budoucnosti. Pokusíme se proklestit hlasitým tichem, které panuje kolem aukce frekvencí pro 5G sítě.

Také přidáme Mobilní pavlač a další Týden mobilně je na světě.

Děkujeme, že se díváte.

O čem byla řeč na Mobilní pavlači