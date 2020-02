Událostí týdne je bezpochyby premiéra nových Samsungů. Honza natáčel přímo v San Francisku, telefony vyzkoušel a poví vám to hlavní. Před kamerou ve studiu jsme se zaměřili na radar integrovaný v Pixelu 4, Google technologii vyvíjel jako Soli, ale nakonec se jmenuje Motion Sense. Šest a více let vývoje a nakonec to nefunguje moc dobře. Trochu zlamání…

Také přidáme Mobilní pavlač a další Týden mobilně je na světě. Děkujeme, že se díváte.

O čem byla řeč na Mobilní pavlači: