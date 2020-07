Týden mobilně 539: Trocha krásné nostalgie a nadějné výhledy do budoucnosti

Dnes budeme trochu nostalgičtí, ale samozřejmě se podíváme i do budoucnosti. Co byste řekli, bylo dřív? První hlasový hovor v síti GSM, nebo první komerční videohovor? Možná budete překvapení. Tak či tak, obojí oslavilo narozeniny ve stejný den, jako O2 spustilo první českou 5G síť. Bude to také něco, na co budeme za desítky let vzpomínat jako na zlomový okamžik?

T-Mobilu v týdnu spadly interní systémy. Síť běžela, tak by se chtělo říct, že se nic velkého nestalo. Ale jen do momentu, kdy jste potřebovali potvrdit platbu či registraci pomocí autorizační SMS. Mobilní operátoři jsou s našimi životy propletení hlouběji, než si uvědomujeme.

OnePlus nás chce namlsat na nový mobil. To je ta firma, která kdysi začínala jako „zabiják vlajkových lodí“, ale postupně zdražovala a zdražovala, až se k nim přidala. OnePlus Nord má být návrat ke kořenům a nižším cenám. Jedno preview tu máme i od Googlu. Na YouTube zkouší nový reklamní formát, který se vám patrně moc líbit nebude…

Jinak ČTÚ slibuje start aukce 5G frekvencí ještě v létě. Co dodat? Jen aby to nebylo uspěchané, tohle není úplně jednoduchá věc… Nový vlajkový Snapdragon zpřístupní až 100W nabíjení. Co dodat? Jen aby to nezvedlo ceny vlajkových telefonů o dalších deset tisíc. Už těch aktuálních 30 tisíc je fakt dost… No a konečně je tady statistika, která se nebude líbit výrobcům, marketérům, ani prodejcům mobilů. Průměrná životnost smartphonu narostla na 3,5 roku. Pandemie trend jen urychlila. Co dodat? Dají se na tom najít i světlé stránky. Není tolik elektroodpadu, neutratíme tolik peněz a zpomalilo morální zastarávání.