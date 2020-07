Týden mobilně 540 je nabíjecí nirvána. Pro auta, ze slunce, rekordy drátem i bezdrátem

Sice je léto, ale mobilní svět rozhodně neleží na plážovém lehátku! Qualcomm přidal plus k dosud nejvýkonnějšímu čipsetu a výsledkem je Snapdragon 865+, který bude v nejbližších měsících dominovat žebříčkům výkonnosti. A hned příští týden se objeví ve dvou nových telefonech: Asus ROG Phone 3 a Lenovo Legion. Těšte se na středu! Snad aby nebylo novinek málo, už v úterý se představí OnePlus North.

Garmin udělal chytrý krok, když posunul solární panel do hodinek Instinct. Mají nižší spotřebu, přitom fotovoltaika má větší plochu a výsledkem je prodloužení 24denní bateriové výdrže na 54 dní! Ve Fénixech nás solární technologie zaujala, ale opravdový smysl dostává až s modelem Garmin Instinct Solar. Už se prodává a začíná na 10 990 Kč.

Jestli něco hýbalo uplynulým týdnem, tak je to hromadný posun v nabíjecím výkonu. Kdo neumí aspoň 120 wattů, jako by nebyl. IQOO, Oppo, Realme a Vivo patří do jednoho koncernu, ale pozadu nezůstane ani Xiaomi a jeho značka Redmi. V praxi to znamená mobil komplet nabitý za 20 minut a když přihodíme 60W bezdrátové nabíjení, tak jsme na půlhodine!

Google dal do Map semafory a úplně nevíme proč. Málokterá technologická premiéra vzbuzuje takovou pozornost jako Battery Day, na které má Elon Musk představit přelom v elektromobilitě. A málokterá je tolik odkládaná. Původní dubnový termín se znovu posunuje, na vině je neutěšená situace v USA, ale teď už známe (snad) konečný termín: 22. září.