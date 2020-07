Týden mobilně 541: herní mašina, problematická aukce a blížící se bronzová smršť

Máme zde dvojici nových smartphonů se Snapdragonem 865+ avizovaných už v minulém Týdnu mobilně. U herního Asusu ROG Phone 3 jsme náramně zvědaví na jeho výkon v Antutu, ale kdoví, kdy se dostane do žebříčku, když se teď nejznámější androidový benchmark moc nekamarádí s Google Play.

OnePlus Nord je naproti tomu telefon klasický, ale velmi sympatický. Do střední třídy dostává velmi slušnou výbavu včetně pro nás zatím trochu nadbytečné 5G konektivity a hlavně – nebude stát majlant! Co potěší zájemce o tuto značku, je vstup do oficiální české distribuce. Telefony OnePlus už koupíte ve všech známých tuzemských e-shopech.

Studená válka mezi úřadem a operátorem

Pokračují krušné časy pro Huawei. Některé evropské státy, které byly dosud na vážkách, definitivně rozhodly, že nechtějí čínskou firmu ani vidět ve svých národních 5G sítích, a Donald Trump se jenom směje. Ani v oblasti koncových zařízení není situace veselejší. Spolupráci Huawei vypověděla tchajwanská firma TSMC – dosud vrchní výrobce jeho vlastních navržených ARM čipsetů Kirin. Huawei tak bude muset hledat náhradu.

V Česku započala studená válka mezi národním telekomunikačním regulátorem a operátorem O2. Zatímco ČTÚ donutilo českou operátorskou dvojku snížit velkoobchodní ceny za data pro virtuální operátory, O2 si stěžuje u Evropské komise na špatně nastavenou 5G aukci, která má podle operátora odporovat českým i evropským zákonům. Úřad zatím vypořádává připomínky a stížnost prý neviděl, takže na ni zatím nijak reagovat nebude.

Chystá se bronzová smršť. Právě tato nová barva se stane poznávacím znamením nových telefonů Samsungu, které výrobce představí 5. srpna na online keynote. Díky mnoha únikům už o nich leccos víme, nejvíc se těšíme na zápisník Galaxy Note20 Ultra a také skládací Galaxy Z Fold 2. Ale ještě musíme půldruhého týdne vydržet.