Týden mobilně 546: Babišova kampaň a krásný nový hardware

Všechno to začal Andrej Babiš, když tweetnul, že Apple už hledá šéfa pro „ten jeho pražský Apple Store“. Strhla se mediální mela, ale s několika dny odstupu je jasno – Apple Shop není Apple Store a premiér si na twitteru jede osobní PR kampaň…

Pokračuje i epická bitva Apple vs. Epic Games. Soudce strany zatím rozseknul rozumným kompromisem, ale tahle válka rozhodně nekončí!

Máme i nový hardware. Asus ukázal krásný nový Zenfone 7 s otočným foťákem a docela rozumnou cenou. Fitbit předvedl hned tři novinky, zvláště nové „hodinky pro sledování zdraví“ Fitbit Sense vypadají zajímavě, ale s cenou těsně pod Apple Watch to nebudou mít jednoduché.

Do budoucnosti se dívá LG s projektem Wing. Chcete telefon, jehož zádová část se vytočí do boku a odhalí tak druhý displej? Zajímavé to rozhodně je, ale... Také Huawei má zajímavé nápady, ale vzhledem k americkému banu teď bude firma řešit mnohem zásadnější otázky, než jestli bude sekundární displej pod foťákem, nebo uprostřed mezi objektivy.