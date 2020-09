Týden mobilně 550: Druhá eRouška napravuje škody, které napáchala první verze

Slyšíme to ze všech stran. „eRoušku si nenainstaluju, hrozně to žere baterku a nejsem zvědavej na to, aby mě někdo šmíroval.“ Ano, přesně takové renomé si mezi uživateli vybudovala první verze aplikace, která má pomáhat s bojem proti koronaviru.

Ve druhé verzi je všechno jinak. Technologii vyvinuli Apple a Google, naše Ministerstvo zdravotnictví ji pouze použilo ve své aplikaci. O trasování se stará přímo operační systém a drancování baterie už nehrozí. Ověřili jsme to v praxi, celá noc provozu stála jediné procento baterie, což je to nejmenší, což v současné situaci můžeme udělat.

A konečně ne, nikdo vás pomocí eRoušky nesleduje. Systém reportování je úplně obrácený. Pozitivně testovaný dostane od hygieniků kód, který vloží do aplikace a všem, se kterým se na aspoň trochu delší chvíli setkal Bluetooth signál vašeho mobilu, dorazí notifikace o možné nákaze. Nedozví se však, že jste to byli vy, kdy nebo kde se s nakaženým potkal.

Tolik tedy k eRoušce. Rozhodně si ji nainstalujte, stále platí, že čím více lidí ji bude mít, tím větší smysl má.

Jinak technologickým světem hýbal Muskův Battery Day a jak už to tak bývá, reakce jsou od nadšených po vlažné. Huawei pouští na český trh nové hodinky a sluchátka. Apple sice ještě neoznámil, kdy ukáže nové iPhony, spekulanti však mají jasno v tom, že jeden z nich dostane přídomek mini a všichni ti, kteří nedají dopustit na původní maličkatý iPhone SE, si mnou ruce.