Týden mobilně 551: Krásné nové technologie zlevní povinné ručení i zdravotní pojištění

Nepřestáváme řešit eRoušku, resp. tentokrát jsme se podívali, jak to řeší v zahraničí. I když v Británii staví na stejném základu od Googlu a Applu, výsledek je hezčí, funkčně bohatší a zásadní rozdíl je v propagaci. Když aplikace NHS COVID-19 vyšla, britské celostátní deníky jí věnovaly celou titulní stranu. Protože k čemu je epidemiologická aplikace, kterou nikdo nepoužívá?

U nás má eRoušku více než půl miliónu lidí (ve středu 30. září to bylo 563 tisíc aktivních uživatelů), což je z pohledu jedné aplikace skvělý úspěch, ale ve smyslu trasovacího nástroje je to jednoduše málo…

Krásné moderní služby

Už před rokem se Oborová zdravotní pojišťovna nechala slyšet, že pracuje s daty z chytrých hodinek a dokonce že svým klientům přispěje na nákup Apple Watch. V tomto týdnu s podobným nápadem přišla navigační platforma Sygic – ve spolupráci s pojišťovnou dokáže slušným řidičům s klidnějším stylem jízdy zlevnit povinné ručení.

Do krásných nových služeb spadá i snaha Coopu dostat online nákup potravin (apod.) i na venkov. Zatím je to takové polovičaté, nákup si opravdu vyklikáte doma na počítači, ale pak jej stejně musíte zajít vyzvednout do prodejny. Líbí se nám i přihlašování do internetového bankovnictví AirBank načtením QR kódu mobilem.

