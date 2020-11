Týden mobilně 557: O applích nadějích a googlí zradě na stamiliónech

Původně měla být zpráva o spuštění 5G aukce jen jednou z těch méně zajímavých. Čekalo se, že dražba poběží několik týdnů, ale ČTÚ v pátek podvečer oznámil výsledky. Ve zkratce: čtvrtý operátor opět nebude. Podrobněji zde:

Podle šéfky ČTÚ je to mega úspěch, politici se určitě pochválí vzápětí. My vidíme, že se frekvence prodaly za téměř vyvolávací ceny a že Česko bude na další dekádu bez silného čtvrtého operátora.

Na pozitivní náladě nepřidal ani Google, který ve středu oznámil, že zpoplatní používání Google Fotek. Teda oni použili slova „i fotky ve vysoké kvalitě se budou počítat do 15 GB limitu“, ale když víte, o co jde, tak je jasné, že dříve nebo později to vyjde na stejno.

Aspoň že zprávy od Applu vypadají pozitivněji. Vlastně celá prezentace nových Maců s prvním procesorem od Applu vyzněla až příliš pozitivně. Tak kde na nás vykoukne nějaký problém?

Velkou zprávou je také prodej Honoru, potvrzený má být právě teď o víkendu. Pokud vás baví nákupy tech-cetek z Číny, tak vás jistě potěší zpráva o spolupráci AliExpressu a České pošty.