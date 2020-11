Týden mobilně 558: Jak jsme se nezasmáli vtipu falešné paní předsedkyně

Událostí uplynulého týdne je bezesporu aukce „5G frekvencí“. Co na tom, že nám politické špičky ještě před rokem slibovaly silného čtvrtého operátora? Teď se plácají po ramenou, jaký to je úspěch, že budeme mít více malých operátorů. Ale tak je to patrně v politice normální – neúspěch se projeví až za pár let, a to už padne na hlavu někoho jiného…

Zatím je celá diskuze kolem budoucnosti českých telekomunikací jen tvrzení proti tvrzení, nebo spíše predikce proti predikci. Tady máte jednu z kritického tábora:

...téma pojďme uzavřít vtípkem z falešného účtu předsedkyně ČTÚ. Chvíli jsme si mysleli, že je pravá a moc vtipné nám to nepřišlo, ale naštěstí je to opravdu jen humor:

Než se budou @biscz, @BlanikZ nebo @NKU_CZ ptát, proč jsem frekvence prodala tak levně, podívejte se laskavě do kalendáře. Byl přece BLACK FRIDAY! — Hana Továrková (@predsedkyne) November 15, 2020

Abychom volně navázali jinou absurditou, je tu zmínka o placených autorizačních SMS. Líbil se nám i futuristický telefon, který zvětší displej, aniž by se ohýbal či otevíral. Samsung už si skládačky důkladně vyzkoušel a podle aktuálních spekulací to vypadá, že příští rok nahradí legendární řadu Note.

Naopak zcela seriózně jsme se pustili do výběru tarifu pro pandemickou komunikaci s babi a dědou. Co byste řekli na 1 GB na měsíc za 42 korun? Zakončíme zprávou z finsko-čínského tábora. Po nadějném restartu v roce 2017 se teď smartphonům Nokia příliš nedaří. Možná je přece jen lepší byznys prodávat jednoduché tlačítkáče, představené byly hned dva.