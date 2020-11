Týden mobilně 559: Návrat mobilních kutilů, prozření v Cupertinu a nevděčné rozhodnutí Vodafonu

O tzv. právu na opravu už jsme nějaký čas neslyšeli, ale po tomto týdnu je blíže realizaci. Na první pohled je to skvělý nápad! Kdo by si nechtěl sám vyměnit baterii tak, jak jsme to dělali u „starých dobrých“ tlačítkových mobilů? Ale i tahle mince má odvrácenou stranu. Taková opravitelnost bude mít zásadní dopad na konstrukci mobilů, už nebudou tak hezké, pevné a tenké. Samozřejmě ale záleží na konkrétním znění pravidel a jejich implementaci mezi výrobci.

Zprávám epidemického charakteru na MobilManii dominuje obchodní řetězec Globus, který se zajímavě vyrovnal s omezením počtu nakupujících. Informace ukazuje na webu, v mobilní aplikaci i na televizích u vchodu, což zní hi-tech, ale lidi počítají zaměstnanci „ručně“.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má i po dvou týdnech potřebu dodatečně vysvětlovat, proč aukce dopadla, jak dopadla. Že by to přece jen nebyl takový úspěch, jak nám politici a regulátor tvrdí? Apple přece jen zvedne provize vývojářům za prodej aplikací a in-appů na App Storu. Alespoň některým… Také to vypadá, že se uživatelům líbí widgety, které nedávno přistály na iPhonech. Pamatuje si ještě někdo, proč jsme na ně museli čekat tak dlouho?

Zapadnout by neměla ani zpráva o environmentálním závazku Vodafonu. Bude to zdlouhavé, náročné, hodně drahé a málokdo to ocení, ale stejně je potřeba to udělat. Snad bude Vodafone vzorem pro další…

Úvodní obrázek: iFixit.com