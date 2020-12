Týden mobilně 560: Google pouští nové služby a chystá se na válku se Seznamem

Posledních sedm dní se hodně točilo kolem Googlu. Koncem minulého týdne pustil do Česka Android Auto a řekněme, že pro stávající uživatele je to krok k pohodlnějšímu používání. To pondělní start herní platformy Stadia je větší skok. Už platíme za streamování hudby a videa, bude to fungovat i s hrami?

Čtvrteční ráno asi bylo v Googlu méně veselé – to když český Seznam oznámil, že chce 9 miliard korun jako kompenzaci za zneužití dominantního postavení na Androidu. O tomto prohřešku už Evropská komise rozhodla, dál se tedy bude jednat o přiznání kompenzace.

Hardwarovým hitem týdne jsou sluchátka AirPods Max. Mají haldu senzorů, výkonný procesor a korunku jako z Apple Watch. K čemu je to všechno dobré a jak Apple opodstatní cenu 16 500 Kč? Zajímavě vypadá i modulární koncept telefonu značky Oppo s výměnným fotoaparátem. Otázkou však je, jak daleko je od patentu ke skutečnému produktu…