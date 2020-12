Týden mobilně 560: Motor pro novou generaci superphonů a technologický závody maloobchodníků

Qualcomm představil Snapdragon 888 – čipset, který bude pohánět většinu vlajkových smartphonů s rokem narození 2021. Po Applu a Huawei je to další ARM, který používá 5nm technologii, což znamená efektivnější využití energie. Nová architektura, vyšší výkon ve všech měřitelných disciplínách, lepší 5G konektivita, rychlejší nabíjení a neuvěřitelné možnosti pro zpracování obrazových informací z foťáků/kamer. Těšíte se?

Pěknou novinku má obchodní Makro – technologii pro odbavení plného nákupního košíku v řádu sekund. Vůbec je pěkné, že se obchodní řetězce pouští do podobných projektů, Globus a Kaufland už chvíli nabízí skenování zboží pomocí přenosných čteček a mobilů. Kdo nemá aplikaci alá Lidl, jako by dnes ani nebyl. Jen tak dál, třeba se jednou dostaneme na level amerického Amazonu, v jehož obchodem jen berete zboží, házíte jej do tašky a při odchodu přiložíte dlaň ke skeneru.

Mluvili jsme také o dvou pěkných novinkách komunikační platformy WhatsApp (tapety a mizející zprávy), dvou zajímavých předplacenkách (Kaktus a O2 Datamanie) a nadvakrát ohýbaném Samsungu. Kam se poděl podobný projekt Xiaomi, který běhal už v lednu 2019?