Týden mobilně 561: Tentokrát jsme se hodně točili kolem Applu a T-Mobilu

S novým iOS 14.3 se mezi lidi dostává pár zajímavých služeb. Minulý týden jsme psali o druhém českém Apple Shopu, na který jsme čekali šest let! Na třetí jsme ale čekali už jen týden. A ještě jednou Apple – jak moc se jeho právníci zapotí s žalobou od Cydie? V minulých letech byla vnímaná jako pirátský projekt obcházející Applem daná pravidla. Teď se veze na antiapplovské (a antigooglovské) vlně a prezentuje se jako alternativní obchod s aplikacemi, kterému zlý monopolní Apple šlape po jeho svobodách. Tohle ještě bude zajímavé!

Po čtyřletém období klidu tu máme další návrh na povinnou registraci předplacených karet. Vzhledem k tomu, že tentokrát ji předkládá vládní ANO, patrně jde jenom o to, kdy a jak. Věděli jste, že jsme poslední země ve střední Evropě, která má anonymní předplacenky?

Radost nám tento týden dělal T-Mobile. Jeho předplacenka Kaktus má pěkný balíček se 6 GB za 200 Kč. Jen musíte aktivovat do konce roku. V době, kdy se řada aktivit přenáší do online prostoru, jde T-Mobile proti proudu a naproti tomu, do kdysi bylo normální. Podpoří skutečný sport na skutečných závodních tratích se skutečnými závodníky a jejich doprovodem. Jen tak dál.