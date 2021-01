Týden mobilně 566: Čeká nás smartphonová nuda? Prosadí se malé vlajkové lodičky?

Čeká nás další vlna konsolidace globálního smartphonového trhu?

Huawei – podle Reuters se chystají prodat řady špičkových smartphonů P a Mate. Firma to popřela, ale můžeme jí to věřit, když úplně stejně loni popřeli prodej Honoru, který se během pár týdnů proměnil v realitu?

LG – zvažuje konec výroby mobilů a upřímně řečeno není čemu se divit, po ekonomické stránce je to už řadu let pořádná bída. Dokonce už se objevil zájemce z Vietnamu a my můžeme jen doufat, že udrží i odvahu, se kterou LG produkuje neobvyklé kreace alá Wing:

OnePlus a Oppo – tady nikdo nezaniká, zato se tyhle značky patřící pod BBK Electronic sbližují. Budou mít společný vývojový tým, a tak doufejme, že na konci procesu nebude jeden mobil odlišený jen nálepkou na zádech. To by byla trochu nuda…

Další trend jsou malé mobily se špičkovou výbavou. Byly tu před lety hlavně díky Sony a řadě Xperia Compact, ale poslední model byl představen před třemi lety. Na podzim téma oživil Apple, když představil iPhone 12 mini a vzhledem k tomu, že Apple obvykle určuje trendy, logicky se čekalo, že bude následovat celá záplava malých výkonných Androidů. V týdnu se dokonce mihly spekulace o návratu kompaktního Sony. Ale možná je to celé trochu jinak, možná že se tentokrát Apple netrefil. Mini se prý moc dobře neprodává a může za to jednoduchý psychologický efekt…

A nakonec mějme dvě úsloví. Protiřečí si, takže si budete muset vybrat, které má větší váhu: 1) Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. 2) Na každém šprochu pravdy trochu.

Jistá statistika tvrdí, že na trhu se třemi plnohodnotnými operátory stojí mobilní data až čtyřikrát více než tam, kde jsou operátoři čtyři. Můžete si o tom myslet, co chcete, ale v Itálii opravdu mají tarify, o kterých se nám ani nezdá. Neomezené volání a SMS, k tomu 70 GB dat, to vše za 260 Kč. Tak aspoň víme, o co jsme v nedávno skončené aukci přišli…