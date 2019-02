Týden mobilně s Golden Gate na pozadí. Taková byla premiéra Galaxy S10, ohýbačky a dalších gadgetů

Samsung je světová jednička mezi výrobci mobilních telefonů. To je cenný status, o který je potřeba bojovat a s čínským útočníkem jménem Huawei v zádech byli Korejci pod velkým tlakem. Ale v týdnu to v San Francisku zvládli! Ukázali nádherné smartphony (řada S10) a hlavně ohýbací Galaxy Fold.

Jen si zkuste představit, co tenhle start nové éry může znamenat. Dnes vypadá jeden mobil jako druhý, protože jsou to všechno stejno-stejné placky. Ale ohebné displeje do světa smartphonů znovu vnesou někdejší pestrost. Jeden bude ohýbat na výšku, druhý na šířku a každý bude mít jiný poměr stran, jiné řešení pro foťáky, softwarové vychytávky, třetí skryje displej uvnitř, čtvrtý jej bude mít omotaný kolem a vystavený škrábancům.

Samsung s Foldem sice začíná s cenou nad 50 tisíci korunami, ale během roku tahle konstrukce najde směr, dostane smysluplný software a funkce a cenu, kterou si bude moct dovolit každý fanda technologií. Pokud se nová koncepce osvědčí, během dvou let budou ohýbací lowendy stát pod 10 tisíc korun.

Ale dost fantazírování. Samsung předvedl také skutečně bezdrátová sluchátka, pěkné hodinky a dva zajímavé fitness náramky a o tom všem vám přímo ze San Franciska poreferuje Martin Chroust.