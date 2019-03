Mobilní událost roku? Rozhodně. A letos opravdu bylo na co koukat! Ohebné telefony se ženou do produkce, první jde do prodeje za osm týdnů, druhý v létě a další budou následovat. Přesto jsme si je na veletrhu MWC nevyzkoušeli.

Jak Samsung, tak Huawei, ale třeba i TCL. Ti všichni měli „ohýbačky“ vystavené pouze za sklem. Snad jen Nubii Alpha jsme si mohli osahat a vyzkoušet v akci. Ale ta má spíše než ke smartphonu blízko k chytrým hodinkám.

Ale barcelonský veletrh nebyl pouze o flexibilních displejích. V Týdnu mobilně proběhneme ty nejvýznamnější novinky.