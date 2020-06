Týden Živě: 5G v Česku, uhlíková stopa myši a další události

Už je to dlouhých deset let, co spadl náš někdejší redakční kolega Honza Sedlák ze stolu. Mimochodem, Týden Živě jsme začali natáčet na sklonku roku 2008. Letos to tedy bude 12 let.

Jen co zamáčkneme sentimentální slzu, okomentujeme spuštění 5G od O2 v Praze a také nápad Logitechu, aby výrobci uváděli výrobní uhlíkovou stopu svých produktů.