Student ze zlínské univerzity analyzoval české Rajče pomocí své neuronové sítě. Populární česká fotogalerie je stále plná snímků, které tam nemají co dělat. Microsoft se pochlubil, jak to bude s novým prohlížečem Edge po Novém roce. Nvidia představila nový televizní Shield a na závěr si řekneme, co bych chtěli najít pod stromečkem za chytré a počítačové dárky.