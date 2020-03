Ryzeny pro notebooky od AMD slibovaly skvělé parametry už při svém představení. První testy to už potvrzují. Nové herní konzole slibují výkon a hlavně rychlé SSD, díky kterým by mělo zmizet dlouhé čekání, než se načte hra do paměti. Česko se během karantény učí, jak nejefektivněji využívat internet. Může nás to posunout dál.