Tyto chytré hodinky nemusíte dávat na nabíječku. Dobijí se samy díky pohybu ruky

Na Kickstarteru se objevila nová kampaň na chytré hodinky Sequent, které mají jednu výjimečnou vlastnost – není nutné je připojovat k nabíječce. Nabíjení totiž probíhá pouze pomocí kinetické energie. Tedy jen díky tomu, že se hodinky hýbou v prostoru.

Použití kinetické energie pro získání dostatečné energie pro chod hodinek, není v oblasti klasických mechanických hodinek žádnou novinkou. První takový model představil japonský výrobce Seiko už v roce 1968. Systém funguje na principu miniaturního kyvadla, které roztáčí miniaturní ozubené kolečko napojené na miniaturní elektrický generátor. Ten pak dodává energii do malého kondenzátoru nebo baterie.

Systém využití kinetické energie pro dobíjení se původně označoval jako „Automatic Generating Systém“, což je sice nepřesné, ale poměrně jasné označení toho, že hodinky nemusíte nabíjet pomocí připojování k nějakému kabelu či nabíjecí podložce. Sequent využívá technologii od společnosti Kinetron, která se specializuje i na vývoj a výrobu těchto mikrogenerátorových systémů.

Dobíjecí automat

Dle testů současného prototypu hodinek tento systém v rámci běžného dne vygeneruje přibližně 4 000 otáček ve zmíněném kinetické ústrojí, ale samozřejmě pokud se budete více hýbat, například cvičením, během a dalšími činnostmi, lze získat mnohem více energie.

Hodinky na první pohled vypadají klasicky – mají klasické ručky pro zobrazování času, menší ručičky pro zobrazení úrovně nabití a biofeedbacku a malou barevnou diodu pro oznamování notifikací. Už vám asi došlo, že hodinky nemají vůbec žádný displej a dává to pochopitelně smysl – spotřeba displejů i o takto malých rozměrech je stále poměrně vysoká na to, aby stačilo použít systém pohybového dobíjení. V budoucnu to ale nejspíše nebude takový problém.

Hodinky se ale chlubí tím, že mají všechny základní potřebné senzory – pohyb (kroky, akcelerometr), měření tepu i GPS. Vše se ale ovládá a sleduje pouze na mobilním telefonu, se kterým hodinky komunikují pomocí Bluetooth 4.2. Na hodinkách běží vlastní operační systém QSQ 1.1.

Tvůrci sice zmiňují, že se zapnutým senzorem tepu a GPS budou mít hodinky mnohem vyšší spotřebu, ale už neuvádí, co to přesně znamená v reálném použití. Nejspíše lze očekávat, že tyto funkce bude možné mít aktivované více méně jen při sportu, kdy se získá dostatek pohybové energie pro rychlé dobíjení baterie.

Kovové tělo o rozměrech 4,25 x 4,68 x 1,48 cm má vodotěsnost do 50 metrů a také vysokou odolností. Hodinky budou dostupné v několika barevných variantách i s různými pásky.

Ideální hybrid?

Pokud se vám nelíbí současné moderní chytré hodinky s displejem a jste spíše pro klasický design, jsou hodinky Sequent ideální hybridní volbou, která vám umožní využívat i chytré funkce v kombinaci s mobilním telefonem.

Odstranění nutnosti nabíjení je rozhodně obrovská konkurenční výhoda, takže jen zbývá doufat, že tvůrci dokážou projekt dotáhnout do konce a dodat první kusy ve slibovaném termínu koncem tohoto roku. Hodinky lze nyní předobjednat velmi levně - od 189 dolarů (přibližně 5 700 Kč s DPH), přičemž po uvedení budou stát od 438 dolarů (asi 13 tisíc Kč s DPH) dle varianty.