Tyto Nokie dostanou aktualizaci na Android 9 Pie. Určitě je mezi nimi i ta vaše

Výrobce Nokií, společnost HMD Global, má situaci s upgradem svých smartphonů na nový Android 9.0 Pie proti ostatním značně usnadněnou. Všechny modely používají čistý systém a některé jsou dokonce zařazeny do programu Android One, což znamená aktualizace přímo od Googlu.

Devítkové verze Androidu se tak dočkají všechny existující smartphony Nokia vyráběné HMD Global – konkrétně Nokia 1 (Android Go), Nokia 2, Nokia 2.1 (Android Go), Nokia 3, Nokia 3.1, Nokia 5, Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus, Nokia 7, Nokia 7 Plus, Nokia 8 a Nokia 8 Sirocco.

Přesnější časový rámec společnost neuvedla, ale už teď je jasné, že nejrychleji se updatu dočkají majitelé Nokie 7 Plus, která spadá do programu Developer Preview. Dále se dá očekávat, že budou následovat vyšší modely zařazené do Androidu One.

Čistý Android mají v krvi všechny novodobé chytré Nokie: