Tyto telefony Huawei mohou jako první přejít na Harmony OS. V Číně už je testují

Události roku 2020 a pokračující americké sankce pomohly Huawei v rozhodování, jakou cestou se jeho smartphony vydají v následujících letech. Možnosti byly dvě: čekat, zda sankce ze strany americké vlády padnou a poté se někdy v budoucnu vrátit k Androidu včetně služeb Googlu, anebo se spolehnout na vlastní systém Harmony OS, služby Huawei Mobile Services a market s aplikacemi AppGallery. Zvítězila druhá varianta.

Huawei nyní vydal betaverzi druhé generace svého operačního systému Harmony OS 2.0. Ta už má být připravena i na použití se smartphony, dosud běžela pouze na zařízeních pro internet věcí a chytrých televizorech. První smartphony mohou na Harmony přejít už v příštím roce. V Číně už mají vývojáři možnost nainstalovat nový systém na některé konkrétní modely.

Hlavní změny jsou pod pokličkou

V otázkách a odpovědích na svých stránkách pro vývojáře Huawei uvádí, že betu Harmony OS 2.0 je možné nainstalovat celkem do čtyř smartphonů různých konfigurací (Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, P40, P40 Pro) a také do tabletu MatePad Pro. Stačí pouze svoje zařízení zaregistrovat do testovacího programu a následně podle instrukcí získat OTA aktualizaci.

Ukázka betaverze Harmony OS 2.0 na Huawei P40:

Jeden z testerů už také sdílel video se zběžnou ukázkou prostředí. Na pohled nečekejte mnoho změn – dosavadní prostředí EMUI 11 nad Androidem 10 (AOSP) a nový Harmony OS 2.0 sdílí velkou část kódu, Harmony dokáže spouštět aplikace vytvořené pro Android. Nové je spíš to, co je běžnému uživateli skryto, tzn. struktura systému, jenž spoléhá na mikrojádro a distribuovanou architekturu. Díky tomu bude snazší nasadit jednotný systém na mnoho typů elektronických zařízení.